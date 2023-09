Suspeito de ameaçar companheira e filhos é preso em São Gonçalo

Um homem acusado de perseguir e ameaçar sua companheira e seus filhos foi preso nesta quinta-feira (14/09) no Galo Branco, em São Gonçalo. O suspeito seria usuário de drogas e teria o costume de quebrar objetos e fazer ameaças à família toda vez que está sob efeito de entorpecentes.

Segundo relatos da vítima à Polícia, os dois vivem em união estável há treze anos e tem quatro filhos juntos. O homem, de acordo com ela, é usuário de cocaína e costuma ter surtos quando faz uso da droga, deteriorando objetos e expulsando-a de casa. Quando ela deixa a residência, porém, ele a persegue na rua e continua fazendo ameaças.

Em uma dessas ocasiões, ele teria queimado as roupas dela e dos filhos, além de atear fogo em outros objetos, sempre ameaçando, conforme contou a vítima. Por conta dessas ameaças, ela nunca teve coragem de procurar as autoridades policiais. No início da manhã desta quinta (14/09), porém, uma nova intimidação teria feito com que ela procurasse a Polícia.



Durante a discussão, o suspeito teria usado diversas ofensas para agredi-la verbalmente e afirmado que iria assassinar a ela, seus filhos e sua mãe. Assustada, ela deixou o imóvel no Galo Branco com a filha mais nova, de dois anos, e foi até a Delegacia de Atendimento à Mulher de São Gonçalo (DEAM).

Os agentes da unidade foram até a residência da mulher, mas já não encontraram o seu companheiro, que teria, segundo relatos de testemunhas, dito que iria até a 74ª DP (Alcântara) para procurar a mulher. Ele também não estava na 74ª DP quando os policiais da DEAM chegaram lá.

Os policiais só foram encontrá-lo depois de retornar à Deam, quando viram o suspeito sentado na calçada em frente à unidade. Ele foi levado à delegacia e preso por ameaça, injúria e perseguição.