Homem é assaltado na porta de casa em Niterói e tem carro roubado

Um homem foi assaltado à mão armada na porta de casa na manhã deste domingo (10), no bairro Engenhoca, em Niterói, quando tirava o carro da garagem para levar o sobrinho ao trabalho.

O crime aconteceu na rua Olavo Bilac por volta das 5h da manhã, quando a vítima foi rendida por um suspeito armado. Durante a abordagem, o criminoso levou o carro, a carteira e o celular do homem.

De acordo com a irmã da vítima, o assaltante rendeu e ameaçou seu irmão, dizendo que caso o veículo não funcionasse, voltaria para matá-lo em outro momento.

Algumas horas depois, o veículo foi encontrado por agentes do Segurança Presente, na Rua Major Goudin, em Venda da Cruz. Apesar do carro ter sido encontrado, os pertences da vítima foram levados. A ocorrência foi registrada na 78ª DP, no Fonseca.