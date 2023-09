Desde o inicio de 2023, dezoito crianças foram vítimas de bala perdida no Rio.

Neste ano, 18 crianças já foram baleadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. No mesmo período em 2022 seis crianças haviam sido vitímas de bala perdida, sendo o numero três vezes menor em comparação a esse ano.

Nesta quinta-feira, em ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Arco Metropolitano, uma menina de 3 anos foi baleada e segue internada em estado grave. O

Segundo levantamento realizado pelo Instituto Fogo Cruzado, entre 01/01 e 08/09, sete crianças morreram e onze foram feridas, vitímas de bala perdida, no Rio. Sendo desses, cinco caso em ações policiais, duas pessoas morreram e três ficaram feridas.

Ainda de acordo com o levantamento, 636 adolescentes e crianças foram baleados na Região Metropolitana do Rio, desde 5 de Julho de 2016. Nos últimos sete anos, as crianças representam 22% desse números, sendo que 38 morreram e 99 ficaram feridas.