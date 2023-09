Adolescente acusado de assaltar com grampeador é apreendido em Niteró

Três celulares foram encontrados com ele - Foto: Divulgação

Um jovem acusado de usar um grampeador para ameaçar e assaltar vítimas em Niterói foi apreendido durante a última quarta-feira (30/08), na Praça da Cantareira, em São Domingos. O suspeito tem 17 anos e teria usado o acessório de papelaria para fingir estar portando uma arma

Policiais militares da operação Segurança Presente Niterói informaram que patrulhavam a região quando duas pessoas os acionaram. Ambas as vítimas afirmavam ter sofrido assaltos na região da Cantareira. ao chegarem no local, os agentes encontraram um jovem que correspondia à descrição feita pelas vítimas.

Com o rapaz, três celulares supostamente roubados foram encontrados. Ele oi levado para a delegacia do centro da cidade, a 76ª DP (Niterói), para onde também foram levados o grampeador usado nos crimes e uma bicicleta que estava com o acusado.