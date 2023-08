Mulheres morrem e criança é baleado em tiroteio entre milicianos no Rio

Os tiroteios nas ruas do Rio de Janeiro não param de fazer vítimas. Duas mulheres foram mortas e uma criança, de 7 anos, baleada, numa troca de tiros entre milicianos na tarde desta quinta-feira, na Praça Novo Mundo, em Santa Cruz, na Zona Oeste. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas chegaram a ser socorridas por populares e levadas para o Hospital Pedro II. Mas a mãe da criança e uma outra mulher, ainda não identificada, não resistiram aos ferimentos. Segundo informações da secretaria municipal de Saúde, a criança foi baleada no tórax e encaminhada para o centro cirúrgico.

Vídeos e fotos que circulam nas redes sociais mostram o carro em que estavam as vítimas com diversas perfurações na lataria e no para brisa. Uma das vítimas estava no banco do carona e morreu na hora. De acordo com a polícia, um miliciano estava em uma barbearia quando rivais passaram num Gol branco e atiraram contra o suspeito. As mulheres e a criança estavam dentro de um carro na praça no momento do confronto e foram atingidas. O caso ficará a cargo da Delegacia de Homicídios.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, nesta quinta-feira (31/8), policiais militares do 27ºBPM (Santa Cruz) foram ao Hospital Municipal Pedro II para verificar a entrada de duas pessoas feridas por disparo de arma de fogo, entre elas uma criança. No local, a equipe constatou o fato e foi informada de que uma outra mulher também teria sido ferida e não teria resistido. O fato ocorreu na localidade conhecida como Alvorada, no bairro João XXIII. Informações preliminares apontam que as vítimas foram atingidas durante troca de tiros entre milicianos. Ocorrência em andamento.