Guarda Municipal de Niterói prende foragido acusado de estupro

Ele estava ameaçando transeuntes com uma faca - Foto: Divulgação/ GM Niterói

Integrantes da Coordenadoria de Ações Tática das Guarda Municipal de Niterói prenderam, na manhã deste sábado (26), um homem acusado de estupro e que figurava como foragido da Justiça de Minas Gerais.

As equipes chegaram até o suspeito após serem acionadas pelo Centro Integrado de Segurança Pública ( Cisp), de que , um homem estaria ameaçando transeuntes no Centro de Niterói.

O suspeito estava na Avenida Amaral Peixoto. Quando as equipes o encontraram, ele estava portando uma faca com a qual ameaçava as pessoas. A equipe, quando chegou ao local, abordou alguns indivíduos que ali estavam e recolheu alguns objetos cortantes, tais como: facas e tesouras.

Ao ser levado à delegacia, os agentes descobriram um mandato de prisão em aberto por estupro expedido pela Justiça do Município de Inhapim, em Minas Gerais.

O homem ficou preso na 76ª DP (Centro).