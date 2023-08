Polícia prende em flagrante quatro milicianos acusados de extorquir motoristas de vans

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e da 22ª DP (Penha), com o apoio da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), realizaram uma operação e prenderam em flagrante quatro homens acusados de extorquir motoristas de vans que rodam na região de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (25/08). Segundo as investigações, eles pertencem à milícia da comunidade da Carobinha, em Campo Grande.



A operação foi realizada a partir de um trabalho investigativo que durou cerca de cinco semanas e demonstrou que os criminosos são responsáveis pelas extorsões naquela região. Dentre os integrantes detidos, dois eram policiais militares e foram expulsos da corporação, acusados da prática de crimes graves, como homicídio, latrocínio e extorsões.

Para prender os milicianos, os agentes realizaram uma ação de campana no local e abordaram os mesmos no momento em que chegaram para extorquir os motoristas das vans que realizavam o transporte alternativo. Os suspeitos tentaram despistar os policiais mudando de veículos, mas acabaram presos e conduzidos para a delegacia.





Na delegacia, os detidos relataram que cobravam para permitir que os motoristas trabalhassem na região. Com eles, foram apreendidos, além das duas armas de fogo de uso restrito, aparelhos de telefone celular, dois veículos utilizados nas extorsões e R$ 4 mil em espécie.



As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos.