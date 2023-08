Dois presos e carros roubados apreendidos em ferros-velhos de Itaboraí

Acontece nesta quarta-feira (23), a terceira fase da força-tarefa criada pelo governo do Rio contra o desmanche irregular de veículos em Itaboraí. A ação, formada pelo Detran-RJ, PM, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto Estadual do Ambiente e Secretaria de Fazenda, prendeu duas pessoas e apreendeu quatro carros roubados num ferro-velho da cidade.

Na última segunda-feira, dois donos de dois ferros-velhos foram presos: Marcos Luiz Baptista e Aislan Diego dos Santos. Marcos foi autuado por receptação e crimes contra o meio ambiente, pagou fiança e responde em liberdade. Aislan, que já tinha anotações criminais por tráfico e furto, responde por receptação. Segundo a polícia, Aislan é oriundo do Complexo do Alemão e perdeu uma das pernas num confronto com a PM naquela comunidade.

Hoje, os agentes realizam a retirada de quatro carros roubados encontrados no ferro-velho de Marcos Luiz, na Rodovia Mário Covas (BR-101), na altura do bairro de Três Pontes.

Segundo o corregedor do Detran.RJ, Glaucio Silva, a força-tarefa fiscalizará todos os estabelecimentos conhecidos como ferros-velhos localizados no estado.

Em julho, a força-tarefa do Governo do Estado de combate ao desmonte ilegal de veículos inspecionou ferros-velhos às margens da BR 101, na altura do distrito de Manilha, em Itaboraí. O objetivo das operações, realizadas diariamente, é eliminar o comércio clandestino de peças roubadas ou furtadas de veículos e, com isso, reduzir o número de furtos de carros de passeio e de veículos de carga no Estado do Rio.