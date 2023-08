Foragido da justiça é preso na Zona Oeste do Rio

Policiais penais da RECAP/SEAP, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), sob a coordenação do Diretor da Divisão de Recapturas, com base em informações fornecidas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde desta quinta-feira (17), na Rua São João, em Cosmos, Campo Grande, Zona Oeste do Rio, o foragido da Justiça, Ítalo Gabilan Ribeiro, mais conhecido pelo apelido de Gabilan, de 41 anos.



Ítalo foi preso, dentro da casa anunciada na denúncia, sendo surpreendido e preso, não resistindo no ato da prisão. Contra ele havia um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), Nº do Mandado de Prisão: 0372899-47.2002.8.19.0001.01.0004-06, pelo crime de Roubo (Art. 157, do CP). Além disso, ele possui sete anotações criminais pelas práticas dos crimes de roubo (Art. 157, do CP), organização criminosa Lei 12850/2013 (Artigo 2° e Art 158 parágrafo 1° do CP) e ameaça (Art 147 CP), onde fora condenado a uma pena de onze anos de reclusão em regime semiaberto.

Ele ainda possui várias passagens pelo sistema penitenciário entre 2001 e 2018. Em de seus reingressos no sistema prisional, no ano de 2015, o apenado foi preso, em tese, em situação de flagrante delito, quando em gozo de livramento condicional, concedido pela Justiça.



Após ser dado voz de prisão, o criminoso foi levado à 35º DP (Campo Grande), para os procedimentos de praxe e cumprimento do mandado de prisão, e, posteriormente, encaminhado à SEAP-RJ, onde permanecerá à disposição da justiça.

Quem tiver informações sobre foragidos da Justiça, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.