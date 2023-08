PM encontra bingo e caça-níqueis clandestinos em Itaipuaçu

Um espaço onde funcionava um bingo clandestino foi encontrado na tarde desta quinta-feira (17/08) por agentes da Polícia Militar em Itaipuaçu, distrito do município de Maricá. Máquinas de caça-níquel também foram encontradas e apreendidas no local.

Leia também:

➢ Homem é encontrado em estado de decomposição em quarto no Centro de Niterói

➢ PM desarticula bingos clandestinos na operação 'Sossega Leão' no RJ; vídeo

A casa de jogos irregular ficava em um um galpão irregular localizado na Rua das Madressilvas, no Barroco. Os policiais receberam denúncias a respeito do funcionamento ilegal do espaço e foram até o endereço informado para apurar os relatos.



Ao chegarem lá, os agentes encontraram pelo menos nove caça-níqueis. Por lá eram organizados jogos de bingo não autorizados. O homem acusado de comandar as atividades no local também foi localizados pelos oficiais. Ele foi detido e levado até a 82ª DP (Maricá) para prestar depoimentos. A unidade registrou a ocorrência.