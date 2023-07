Polícia investiga morte por enforcamento em Itaboraí

Patrick foi encontrado morto por enforcamento, pendurado em uma árvore com uma corda no pescoço - Foto: Reprodução

Patrick foi encontrado morto por enforcamento, pendurado em uma árvore com uma corda no pescoço - Foto: Reprodução

A Polícia Civil investiga a morte do terapeuta Patrick Cardoso Fonseca, de 26 anos, que foi encontrado enforcado, com uma corda no pescoço, no último dia 2. O corpo da vítima foi localizado em um terreno ao lado de uma clínica de reabilitação onde ele passou por um período de internação em Itaboraí. As informações são do portal G1.

Apesar de inicialmente a polícia tratar o caso como suicídio, familiares do jovem acreditam que ele foi assassinado. Segundo informações, Patrick teria fugido da clínica dois dias antes de sua morte. Aos familiares, no entanto, o estabelecimento negou a fuga.

A mãe da vítima, que não mora no Brasil, informou que o rapaz teria alta da clínica na semana seguinte a sua morte.

Até o momento, a polícia trata o caso como suicídio. Nem a mãe do rapaz e nem funcionários da clínica foram intimados a prestar depoimento.

Os policiais militares que respondem pela ocorrência informaram, em seus depoimentos, que estavam patrulhando a região quando foram solicitados para o endereço onde estava o corpo. Os PMs informaram ainda que o dono da clínica estava próximo do local onde estava o cadáver e que ele ficou com a responsabildiade de informar a família de Patrick sobre o ocorrido.