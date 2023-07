Comando Vermelho proíbe briga de torcida em 'seus' territórios

Uma mensagem que circula nas redes sociais, supostamente escrita pela liderança do Comando Vermelho (CV), proíbe novos episódios de brigas entre torcedores organizados dos grandes clubes do Rio de Janeiro nas localidades onde a facção tem forte atuação. O confronto entre torcedores do Fluminense e Flamengo, na Penha, no último domingo, teria sido o motivo para tal recado.

Além de proibir as brigas, o texto fala também em proibição da permanência de qualquer torcida organizada nos arredores de qualquer área onde a facção predomina.

Como de costume em qualquer 'comunicado' atribuído ao CV, o texto finaliza afirmando que a ordem deve ser cumprida por todos e que, em caso de desrespeito as regras, o líder da torcida será responsabilizado e punido de forma hostil.

O texto termina com a mensagem de que o CV não vai "tolerar mais esse tipo de atitude desrespeitosa em nossas comunidades, prezamos pela ordem e comodidade dos moradores".

Veja a íntegra da mensagem na imagem abaixo.