Troca de tiros no Morro do Estado assusta moradores de Niterói

Uma intensa troca de tiros assustou moradores e quem trabalha no Centro de Niterói, no início da tarde desta terça-feira (18). O confronto aconteceu no Morro do Estado e, até o momento, não há informações sobre feridos.

Segundo informações preliminares, traficantes atacaram policiais atuavam na localidade. A PM, no entanto, não confirmou a realização de operação na comunidade.

Nas redes sociais, pessoas relataram o susto durante a troca de tiros. "Acordei do horário de almoço com despertador de tiro no Morro do Estado", escreveu uma pessoa. "Tiroteio no morro do estado plena hora do almoço", disse outro.

Após o confronto a segurança policial no entorno da comunidade foi reforçada.

Guerra do tráfico

Recentemente, há cerca de um mês, traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) tentaram retomar o controle dos pontos de venda de drogas da comunidade, hoje controlados pelo Comando Vermelho (CV).

Na ocasião, a troca de tiros aconteceu durante a madrugada e também deixou os moradores em pânico. Um dia depois, a Polícia Militar realizou uma operação na Comunidade e apreendeu uma granada.