GAECO cumpre mandados de prisão contra milícia deTandera

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), e a Polícia Civil, por meio do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB) e das 72ª (São Gonçalo) e 56ª (Comendador Soares) Delegacias de Polícia, cumprem, na manhã desta terça-feira (18/07), mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes da milícia liderada por Danilo Dias Lima, conhecido como “Tandera”. Os alvos da operação “Conexão 32” são apontados como responsáveis pelo tráfico de armas, dominação de território, extorsões, homicídios e monopólio no fornecimento de bens essenciais e serviços públicos.

A ação conta com o apoio de agentes da Corregedoria da Polícia Militar.

