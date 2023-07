Rio tem o menor número de roubo de cargas desde 2021

O Rio de Janeiro teve o menor número de roubo de cargas no último mês de junho desde 2021, de acordo com dados divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (04/07). As informações levam em conta os resultados da Operação Palladium, ação iniciada no dia 1º do mês passado focada no combate a roubos de cargas e outros crimes derivados em rodovias federais do estado.

Segundo o levantamento, apenas 17 ocorrências do tipo foram registradas pela corporação ao londo de todo mês, menor índice desde abril de 2021. A taxa também é a segunda menor dos últimos cinco anos. A ação acabou impactando também os números relativos a outras modalidades de crimes praticados nas vias federais, como é o caso dos roubos envolvendo transporte público, que diminuíram 52% em relação ao mês anterior.

Os números de roubos de veículos também apresentaram diminuição, conforme indicam os dados da PRF. O número de registros do tipo foi 52% menor do que o de maio. A previsão é de que a ação continue acontecendo até o dia 17 de julho. Durante o período, as equipes intensificam o policiamento nos trechos com maior frequência de roubos, principalmente nas rodovias BR-040 (Washington Luís), BR-116 (Presidente Dutra), BR-101 (Niterói-Manilha e BR-493 (Arco Metropolitano).

A ação conta com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), que reforçam o trabalho nas vias de acesso às principais rodovias federais, em ações coordenadas com a PRF nas vias sob sua circunscrição. Na Rodoviária, as atividades estão concentradas no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).