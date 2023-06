Tiroteio aterroriza moradores do Jacarezinho

Um episódio de confronto armado no bairro do Jacarezinho, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro, gerou apreensão entre os moradores na tarde desta quinta-feira (29). Segundo informações da plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), os disparos começaram a ser ouvidos na comunidade por volta das 12h50.

Em razão desse cenário de violência, o Centro Municipal de Saúde Renato Rocco e a Clínica da Família Anthidio Dias da Silveira ativaram o protocolo de segurança e suspenderam suas atividades. Até o momento, não há notícias de pessoas feridas.

De acordo com a Polícia Militar, o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) estavam realizando uma operação na estação de trem do Jacarezinho e durante um patrulhamento na localidade do Azul, foram alvos de tiros. Não houve prisões ou apreensões e o policiamento na região foi reforçado. Já na área conhecida como Feirinha, o Batalhão de Ações com Cães (BAC), com o auxílio de cães farejadores, apreendeu duas armas de fogo, drogas e rádios comunicadores.

Nas redes sociais, os moradores da comunidade expressaram sua indignação diante da violência que assola a região. "O clima no Jacarezinho está extremamente tenso", comentou uma pessoa. Outra postagem mencionava: "A comunidade do Jacarezinho está vivendo uma verdadeira guerra!" Um apelo por paz também foi registrado: "Jacarezinho deseja paz", solicitou um morador.

Apesar do tiroteio, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que as escolas da rede municipal estão funcionando normalmente, atendendo presencialmente durante a tarde desta quinta-feira.