Evadido do sistema penal é preso sofrer acidente de trânsito

Policiais militares do 14º BPM (Bangu), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), recapturaram na última sexta-feira (23), no Hospital Municipal Albert Schweitzer, localizado na Rua Nilópolis, em Realengo, Zona Oeste do Rio, Wellington Arcanjo dos Santos Pessanha, vulgo “Tom”, de 25 anos, e que, atualmente, se encontrava na condição de Evadido do Sistema Penitenciário.



Após receberam a informação de sua localização, os policiais foram até a unidade hospitalar, e prenderam o criminoso que não ofereceu resistência no ato da prisão. Ele estava hospitalizado depois de sofrer um acidente de trânsito, dias atrás, e iria fugir depois de receber alta. Ele está internado custodiado.

Leia também:

➢ Jovem gonçalense desaparecido é encontrado morto em Búzios

➢ Suspeito é preso com revólver e munição em Cabo Frio

Preso em julho de 2015, no interior da Comunidade do Chapadão, em Costa Barros, Zona Norte, ligada a facção Comando Vermelho (CV), com grande quantidade de entorpecente, entre maconha, cocaína, e cheirinho da loló, e com armamentos bélicos, no caso, uma arma de fogo, munições e carregadores, ele acabou sendo condenado a uma pena privativa de liberdade de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em junho de 2018, ele regrediu ao regime semiaberto. Em outubro de 2019, ele foi favorecido com o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL), em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Instituto Penal Edgard Costa, e desde então não retornou mais a sua unidade prisional, sendo considerado um foragido da justiça.

Contra ele havia um Mandado de Prisão de Recaptura, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), Mandado de Prisão Nº: 0111491-48.2016.8.19.0001.0001, com procedimento administrativo disciplinar referente à evasão do sistema prisional.

Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.