Foragido da justiça é preso com ajuda do Disque Denúncia

Policiais do 32º BPM, prenderam evadido do sistema prisional em Macaé, com informações passadas pelo Disque Denúncia - Foto: Divulgação

Policiais militares do 32º BPM (Macaé), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na noite desta sexta-feira (23), na Rua Acre, no bairro Engenho da Praia, em Macaé, município do Rio de Janeiro, o criminoso, foragido da Justiça, Alian Romerio Matos Silva dos Santos, mais conhecido pelo apelido de “Lilico”, de 25 anos.

Em 30 de dezembro de 2016, junto com seu irmão de vulgo “Xicória”, no posto de gasolina Lagomar, situado no bairro Engenho da Praia, segundo denúncia do Ministério Público, com dolo de matar, ele efetuou disparos de arma de fogo, contra dois criminosos, devido a rixa existente entre as facções criminosas Amigos dos Amigos (ADA), do qual ele e seu irmão “Xicória” fazem parte, e do Comando Vermelho (CV), à qual pertenciam as vítimas. A tentativa de homicídio não foi consumada, por circunstâncias alheias à vontade dos autores.

Preso no dia seguinte, ele acabou sendo condenado a pena de 21 anos de reclusão, pelos crimes de homicídios tentados, e que foram praticados em concurso material com o crime de associação para o tráfico de drogas. Em 2022, ele recebeu o benefício saída temporária do Dia das Crianças, e acabou não retornando mais a sua unidade prisional, a Penitenciária Lemos Brito, conhecida como Bangu 6, no Complexo de Gericinó, e atualmente, estava na condição de Evadido do Sistema Penitenciário.

Contra ele havia um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de Evasão, número 0037945-73.2016.8.19.0028.

O preso foi levado à 123ª DP (Macaé), onde foi cumprido o mandado de prisão e onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Ele será transferido para uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará à disposição do Judiciário, a fim de cumprir o restante da pena imposta pela Justiça.

Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.