Após deixarem PM ferido em São Gonçalo, suspeitos são presos

Sete homens foram presos durante uma operação conduzida pelo 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM) em ação na comunidade do Brejal, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (23). A ação teve origem após uma equipe policial ser atacada e um agente ficar ferido durante a noite de quinta-feira (22).

O Grupamento de Ações Táticas realizou a operação e localizou os suspeitos envolvidos no ataque. Segundo informações da PM, uma equipe do batalhão estava mapeando barricadas quando foram alvejados por tiros disparados por um grupo de criminosos armados na comunidade do Brejal.

Durante o confronto, um agente foi atingido por um tiro no abdômen, enquanto outro sofreu um ferimento superficial causado por um tiro de raspão. De acordo com a corporação, o agente ferido no abdômen foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres, recebeu atendimento médico adequado e encontra-se fora de perigo.



Durante a prisão dos suspeitos, foram apreendidas duas pistolas, rádios transmissores e drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª Delegacia de Polícia (Neves) para os procedimentos legais.