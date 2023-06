Acidente em Niterói: motociclista bate e derruba poste (vídeo)

Os motoristas tiveram muitos transtornos ao trafegar pela Estrada da Cachoeira, no trecho próximo à comunidade da Grota, em São Francisco, na Zona Sul de Niterói, na tarde dessa sexta-feira (23). Um motociclista, ainda não identificado, colidiu com um poste na pista de descida. O impacto da batida foi tão forte que resultou na queda do poste e destruição dos fios da rede de energia, resultando em um incêndio tanto na moto, como na estrutura onde o veículo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem foi levado em estado grave para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), localizado no bairro do Fonseca, também em Niterói. Testemunhas relataram que o motociclista estava trafegando em alta velocidade quando ocorreu o acidente.

Leia também:

➣ Polêmica dos ambulantes nos shoppings de Niterói é debatida na Câmara

➣ Visitante é flagrada com drogas nas partes íntimas em presídio de SG

A NitTrans, órgão responsável pelo trânsito em Niterói, informou por meio de suas redes sociais que o tráfego na área está operando apenas em uma faixa devido ao acidente. Agentes da NitTrans estão presentes no local para orientar os motoristas. Como alternativa para evitar congestionamentos, a NitTrans recomenda o uso do Túnel Charitas/Cafubá.

* Em apuração