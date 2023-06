Após importunação sexual na Supervia, funcionário é afastado

Um funcionário terceirizado que prestava serviço ao MetrôRio foi afastado na última terça-feira (20) após ser flagrado em um ato de importunação sexual em um trem da SuperVia, na estação da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. O crime, capturado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, causou indignação e despertou preocupações sobre a segurança dos passageiros.

Nas imagens, é possível observar o indivíduo passando a mão nas partes íntimas por mais de um minuto, enquanto passageiros, incluindo mulheres, estavam presentes no vagão. O crachá do funcionário, identificando-o como colaborador do MetrôRio, também é visível no vídeo, o que gerou uma grande repercussão.

Ao ser questionado sobre o ocorrido, o MetrôRio afirmou que está acompanhando a apuração dos fatos e prestou toda a assistência à vítima, inclusive encaminhando-a à delegacia para registrar a ocorrência. A empresa tomou medidas imediatas ao afastar o funcionário de suas funções e retirá-lo do contrato de prestação de serviço.

Em nota, a concessionária expressou seu repúdio a todo tipo de violência e reforçou seu compromisso na prevenção e combate aos casos de importunação sexual no transporte público. A empresa destacou que esse tema é abordado de forma recorrente em todos os treinamentos oferecidos aos seus colaboradores. Além disso, o MetrôRio reiterou sua disposição em colaborar com as autoridades e contribuir com as investigações em andamento.