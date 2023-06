Mulher mantida presa pelo ex-marido é resgatada no Rio

A Polícia Militar realizou o resgate de uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado pelo seu ex-companheiro no Complexo do Chapadão, em Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima, de 36 anos, veio de Minas Gerais para o Rio de Janeiro com o intuito de encontrar-se com Gabriel Fernando Alves da Silva, de 29 anos. No entanto, ela acabou sendo agredida e teve seus cabelos cortados pelo agressor.

Segundo informações da PM, a mulher foi mantida trancada em uma residência e conseguiu pedir socorro para uma colega em Minas Gerais através de seu celular, antes de ter o aparelho tomado pelo agressor. Após receber a denúncia, equipes da P2 do 41º BPM (Irajá) conseguiram descobrir o paradeiro de Gabriel e encontraram a vítima na Rua Edgard Barbosa.

No momento da abordagem, os policiais constataram que o telefone da vítima estava desligado e em posse do agressor. Durante a busca no local, foram apreendidos uma faca, uma bolsa contendo cabelos da ex-companheira e uma máquina de barbear.

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), entre janeiro de 2017 a junho de 2022, foram registrados 3.158 casos de sequestro e cárcere privado no Estado do Rio. O número de ocorrências em que o parceiro é o agressor foi 7% maior no primeiro semestre do ano passado, em comparação com o mesmo período de 2021. De acordo com o levantamento, mulheres na faixa de 20 a 40 anos (61,89%) são a maioria das vítimas, mas há também 115 menores de idade, entre os quais 38 crianças de até 11 anos.