Moradores atingidos por rompimento de adutora na Baixada começam a ser indenizados

A Águas do Rio deu início, nesta segunda-feira (12), ao processo de indenização para os moradores que tiveram suas casas atingidas pela água após o rompimento de uma adutora no Km 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ocorrido no último dia 30. De acordo com informações fornecidas por um dos moradores, a concessionária informou que os valores das indenizações serão pagos em um prazo máximo de 10 dias úteis.

Em nota oficial, a Águas do Rio declarou que está seguindo o cronograma estabelecido pela Defensoria Pública, que está acompanhando de perto todo o processo. A empresa ressaltou também que desde as primeiras horas do vazamento, suas equipes têm trabalhado no reparo da adutora e no suporte às famílias afetadas, fornecendo auxílio na limpeza das residências e refeições.

Equipes da Defensoria Pública do Rio de Janeiro estão presentes em Nova Iguaçu para garantir que os moradores recebam o devido atendimento. Segundo informações divulgadas pela instituição, ao longo do dia serão atendidas um total de 60 famílias, residentes em sete ruas diferentes.

A Defensoria informou também que um acordo foi firmado com a concessionária na última quarta-feira (7), acelerando o processo de indenização para os moradores.

"O acordo garante o pagamento rápido de indenização às famílias, evitando a necessidade de judicialização e a espera por uma sentença judicial", explicou a defensora pública Raphaela Jahara. A instituição ressaltou que o 5º Núcleo Regional de Tutela Coletiva, a Coordenadoria de Tutela Coletiva e a Coordenação-Geral de Programas Institucionais, órgãos da DPRJ, estão realizando os atendimentos agendados com os moradores, para que eles possam aderir ao acordo extrajudicial, que prevê indenização pelos danos sofridos e comprovados por meio de vistorias já realizadas. Os atendimentos estão sendo realizados na Rua Arco-Íris, 271-217, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu.

Os moradores atingidos pelo rompimento da adutora confirmaram que foram informados sobre o início do processo de indenização e agora aguardam o prazo de 10 dias úteis, incluindo a partir desta terça-feira (13), para receberem os valores. Hiago Lima, produtor musical de 22 anos, relatou que reside com seus avós e que o alagamento resultou na perda de quase todos os móveis da casa, causando grande tristeza em sua família.

"Após o alagamento, a empresa Águas do Rio nos informou que entraria em contato e nos ligou após 7 dias, marcando uma reunião. Durante esse período, foi muito difícil, ficamos tristes e não sabíamos como iríamos recuperar nossos pertences. Basicamente, perdemos tudo", lamentou o jovem.