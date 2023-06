Suspeito de matar cabelereira na Zona Norte segue foragido

Breno França Giovaneli, marido da cabeleireira Michele Rodrigues Cunha Fernandes, de 34 anos, é o principal suspeito do crime ocorrido em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Na tarde desta segunda-feira (12), a irmã da vítima recorreu às redes sociais para compartilhar fotos de Breno, apontando-o como autor do homicídio.

Munique Cunha, irmã de Michele, expressou sua angústia nas publicações, mencionando como foi doloroso responder ao seu filho sobre a veracidade da cruel morte da tia. Michele sempre esteve presente na vida da criança, cuidando e se dedicando a ela. "O que me dói ainda mais é saber que o responsável por tanto sofrimento ainda não foi punido e está se escondendo sob as saias de seus familiares", lamentou Munique.

Na manhã da última sexta-feira (9), Michele foi encontrada dentro de sua casa, na Rua Arquiteta Lúcia Engmann, com um ferimento causado por um tiro na cabeça. As investigações preliminares sugerem que o casal estava consumindo bebidas alcoólicas após retornar de uma festa. Por volta das 4 horas, Michele entrou no quarto para pegar um carregador. Cerca de 15 minutos depois, familiares ouviram um estrondo alto e correram para a casa, encontrando a vítima caída e sangrando.

Ao ser questionado, Breno afirmou que Michele teria pego a arma em cima do guarda-roupa e atirado contra si mesma enquanto ele estava no banheiro. Outra versão apresentada pelo suspeito é que um botijão de gás teria explodido, causando o ferimento na vítima. A arma utilizada no crime não foi encontrada no local.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou a perícia no local e está investigando o caso. Após manifestações da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), foi expedido um mandado de prisão temporária contra Breno pelo crime de feminicídio. O corpo de Michele, que deixa um filho, foi sepultado no sábado no Cemitério de Ricardo de Albuquerque.

Munique, emocionada, despediu-se de sua irmã durante o enterro, prometendo lutar pela família e, principalmente, pelo filho de Michele. Ela ressaltou que a justiça não vai acabar com sua dor nem trazer Michele de volta, mas que ela será feita. "Já estou sentindo sua falta. Descanse em paz, minha guerreira. Que Deus a receba de braços abertos. Enquanto isso, tentarei juntar os pedaços e seguir em frente", desabafou Munique após o sepultamento.