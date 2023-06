Homem morre após ser atropelado na Zona Sul e motorista não presta socorro

A Polícia Civil está conduzindo uma investigação sobre a morte de Marcos Aurélio Ventura de Oliveira, que foi atropelado por um carro na tarde de domingo (11) em frente ao Botafogo Praia Shopping, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro. O motorista do veículo envolvido no incidente não prestou socorro à vítima e fugiu do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h17 e enviou militares do quartel do Humaitá para o local. No entanto, quando chegaram, Marcos Aurélio já havia falecido.

Em comunicado, a Polícia Civil informou que seus agentes estão realizando diligências para confirmar se um veículo branco, com danos na lataria, encontrado no bairro do Flamengo, também na Zona Sul do Rio, está relacionado ao atropelamento. Imagens de câmeras de segurança mostram um homem e uma mulher saindo do carro na Avenida Ruy Barbosa, mas não retornando ao local posteriormente.

"O veículo foi encontrado com danos na parte dianteira, o que sugere um atropelamento, e o horário também é compatível, mas ainda não podemos afirmar com certeza absoluta que essas pessoas são os responsáveis. Estamos trabalhando para eliminar essa dúvida", explicou o delegado Gilberto da Cruz Ribeiro, titular da 10ª DP (Botafogo), onde o caso foi registrado.

Atualmente, não há informações disponíveis sobre o funeral de Marcos Aurélio. As autoridades continuarão as investigações para identificar os envolvidos no atropelamento e levar justiça à família enlutada.