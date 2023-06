Seop apreende mil facas durante abordagem nas ruas do Rio de Janeiro

Desde o lançamento das ações de ordenamento e acolhimento às pessoas em situação de rua em julho de 2022, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) tem alcançado resultados significativos na apreensão de objetos perigosos e materiais utilizados para o consumo de drogas. No total, foram retirados das ruas 5.846 itens, incluindo nove réplicas de armas de fogo, 982 objetos perfurocortantes e 1.768 materiais relacionados ao uso de drogas, além de 2.073 outros materiais diversos.

Somente nos primeiros seis meses deste ano, as operações diurnas e noturnas da Seop já resultaram na apreensão de 4.376 itens, incluindo 656 facas e 666 objetos perfurocortantes, como bastões, ferros, espadas artesanais, porretes e chaves de fenda. Além disso, foram apreendidos 1.271 materiais ligados ao uso de drogas e 1.774 objetos diversos. Essas operações visam não apenas o ordenamento das vias públicas, mas também garantir a segurança da população.

As ações da Seop são conduzidas diariamente em diversos bairros da cidade, especialmente nas áreas onde há uma maior concentração de usuários de drogas. A Secretaria de Assistência Social atua em conjunto com os agentes da Seop, abordando as pessoas em situação de rua e oferecendo acolhimento adequado.

"Retirar de circulação mil facas representa uma medida de extrema importância para prevenir, evitar e impedir, no mínimo, mil crimes violentos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Continuaremos realizando operações em parceria com a Assistência Social, com foco na segurança pública e no ordenamento do espaço público", ressalta o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.