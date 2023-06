Mulher acusada de assalto dentro de farmácia é presa em Niterói

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante depois de, segundo relatos, agredir e assaltar um homem dentro de uma farmácia em Santa Rosa, Niterói, durante a manhã do último sábado (10/06).

De acordo com o relato, a mulher cometeu o crime dentro do estabelecimento e levou 110 reais da vítima. Uma pessoa que presenciou o momento procurou policiais militares da operação Segurança Presente, que patrulhavam a região, e relatou o ocorrido. Os agentes foram até a farmácia e encontraram a vítima, de 57 anos, que confirmou a história e deu mais detalhes sobre a acusada.

Os agentes conseguiram encontrar a suspeita ainda por perto. Ela teria reagido com violência à abordagem e, de acordo com a PM, chegou a ferir o braço de um dos oficiais. Por fim, a mulher acabou sendo capturada e foi levada para a 76ª DP (Centro de Niterói), onde foi autuada por roubo. O dinheiro roubado foi encontrado com ela.