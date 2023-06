Homem é baleado durante tiroteio na Zona Norte do Rio

Um homem ficou ferido por conta de uma troca de tiros no Morro do Dendê, comunidade na Zona Norte do Rio, durante a tarde da última sexta-feira (09/06). Uma rivalidade entre dois grupos criminosos teria sido a motivação para o confronto.

Segundo relatos de moradores, o conflito teria começado depois de uma tentativa de invasão na comunidade, que fica na Ilha do Governador. Homens armados, supostamente membros do Comando Vermelho (CV), teriam chegado ao local na tentativa de confrontar integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), facção que domina a região.

A Polícia Militar informou que um homem deu entrada no Hospital Municipal Evandro Freire, na região, vítima de um disparo de arma de fogo. Não foi confirmada a identidade ou se o homem tinha algum envolvimento com a ação. Seu estado de saúde também não foi informado.

Agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionados. e intensificaram o policiamento na região após o tiroteio. Além disso, policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) também informaram ter sido chamados, depois que moradores relataram ter vistos criminosos se escondendo no estacionamento de um mercado próximo a comunidade. Não há relatos de presos e a 37ª DP (Ilha do Governador) está investigando o confronto.