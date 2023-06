Prédio anexo da Prefeitura do Rio é atingido por incêndio

Na manhã desta sexta-feira (9), um incêndio atingiu o subsolo do prédio anexo da sede administrativa da Prefeitura do Rio, localizada na Cidade Nova, Região Central. Felizmente, não houve registros de feridos. A própria Prefeitura confirmou a ocorrência do incidente.

Devido ao feriado de Corpus Christi, a administração municipal estava operando em regime de ponto facultativo, resultando em um número reduzido de funcionários trabalhando no local no momento do ocorrido.

Através de uma nota oficial, a Prefeitura do Rio declarou que "ocorreu um princípio de incêndio no subsolo do prédio anexo da sede, na Cidade Nova, que foi prontamente controlado pela brigada de incêndio do condomínio. Os bombeiros foram acionados por medida de precaução." O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h55 para lidar com a ocorrência no endereço da Rua Pinto de Azevedo. Não houve vítimas e o fogo foi completamente controlado.

A rápida ação da brigada de incêndio do condomínio foi fundamental para evitar que o incidente se propagasse ou causasse danos maiores. A Prefeitura do Rio ressaltou a importância de acionar os bombeiros, mesmo com o incêndio controlado, para garantir a segurança de todos os presentes no local.

As autoridades responsáveis já estão investigando a causa do incêndio no subsolo do prédio anexo da sede administrativa da Prefeitura do Rio. Medidas serão tomadas para prevenir a ocorrência de eventos similares no futuro.

É importante ressaltar que, devido ao feriado, o funcionamento da Prefeitura do Rio está sendo afetado e o atendimento ao público pode sofrer alterações. Os cidadãos são aconselhados a verificar as informações atualizadas sobre os serviços oferecidos pelo órgão durante esse período.