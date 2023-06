TJ define data de júri popular de acusados por morte de cinegrafista no Rio

O cinegrafista da TV Band deixou a esposa, Arlita Andrade, com quem era casado havia 30 anos, e a filha, Vanessa Andrade, com 29 anos na época - Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil

O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) definiu a data do júri popular dos acusados Fabio Raposo Barbosa e Caio Silva de Souza, após quase 10 anos da morte do cinegrafista Santiago Andrade, aos 49 anos.

Os dois respondem por homicídio doloso qualificado e explosão. Eles chegaram a ser presos, mas hoje respondem em liberdade.

A sessão plenária do 3º Tribunal do Júri acontecerá no dia 12 de dezembro, a partir das 13h, por decisão da juíza Tula Correa de Mello, titular da 3ª Vara Criminal da Capital.

Santiago foi atingido por um rojão na cabeça em 6 de fevereiro de 2014, enquanto trabalhava cobrindo uma manifestação contra o aumento no preço das passagens de ônibus, no centro da cidade. Com a visão encoberta pela câmera no ombro, ele não viu o rojão sendo disparado.

O cinegrafista chegou a ser socorrido por colegas da imprensa e levado para o Hospital Souza Aguiar, também no centro. Ele ficou internado por quatro dias, mas não resistiu aos ferimentos. Santiago sofreu afundamento do crânio e teve morte cerebral.

