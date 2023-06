Turista russo morre após ataque de tubarão no Egito

Uma testemunha ocular, que registrou o momento do ataque em vídeo, compartilhou as imagens - Foto: Divulgação

Um cidadão russo perdeu a vida em um trágico incidente após ser atacado por um tubarão nas águas próximas a uma praia no Mar Vermelho, nas proximidades do resort de Hurghada, no Egito. O Consulado Geral da Rússia na cidade e fontes de segurança do país africano confirmaram o ocorrido nesta quinta-feira (8).

Uma testemunha ocular, que registrou o momento do ataque em vídeo, compartilhou as imagens com a agência de notícias Reuters.

Um mergulhador que chegou ao local logo após o incidente relatou que as pessoas correram em direção à vítima assim que um salva-vidas de um hotel próximo soou o alarme, porém, infelizmente, não conseguiram alcançá-la a tempo de evitar a tragédia.

O Ministério do Meio Ambiente do Egito emitiu um comunicado através do Facebook, informando que o responsável pelo ataque foi um tubarão-tigre, mas sem divulgar detalhes sobre a identidade da vítima.

Uma equipe do ministério, juntamente com outras autoridades locais, conseguiu capturar o tubarão em questão, conforme afirmado no comunicado. Além disso, as autoridades locais proibiram a prática de natação, mergulho e esportes aquáticos em várias praias próximas ao local do ataque, a fim de garantir a segurança dos banhistas.