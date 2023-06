Traficantes proíbem carros com vidros fechados em comunidade do Rio

Um comunicado divulgado nas redes sociais pelo grupo revela as exigências que os motoristas devem cumprir para acessar a região - Foto: Divulgação

Um comunicado que circula nas redes sociais, que supostamente teria sido escrito por traficantes, estabelece novas 'regras' para quem circular na Gardênia Azul, na zona oeste do Rio. De acordo com o texto, a partir de agora estão proibidos de acessar a região os carros com vidros fechados.

As novas diretrizes teriam sido criadas por traficantes do Comando Vermelho (CV), que recentemente tomaram o controle da região, antes dominada por milicianos.

De acordo com o comunicado, os veículos são obrigados a adotar medidas específicas ao entrar na Gardênia Azul. Os motoristas devem manter os vidros abaixados, o pisca alerta ligado e a luz do salão acesa durante todo o trajeto. Essas medidas aparentemente visam aumentar a visibilidade dentro dos veículos, possibilitando uma maior vigilância por parte dos membros do Comando Vermelho.

O descumprimento das ordens por parte dos motoristas pode resultar em punições por parte da organização criminosa como eles deixam claro no texto. "Abraça o papo, ou o papo vai te abraçar".

As novas "regras", que não são exclusivas da Gardênia Azul e nem mesmo novidade para a população carioca, são costumeiramente aplicadas em todas as áreas dominadas pelo CV.