PF prende estrangeiro com 3 kg de cocaína no Aeroporto do Galeão

A Polícia Federal prendeu, na madrugada desta quinta-feira (8), um homem, de 58 anos, nativo da Malásia, com 3 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Galeão, Zona Norte da cidade.

De acordo com a PF, o estrangeiro pretendia embarcar em um voo comercial para Dubai, nos Emirados Árabes e, em seguida, iria para Kuala Laumpur, capital da Malásia, destino final da droga.

Ainda segundo a corporação, durante uma fiscalização de rotina, os policiais federais localizaram a cocaína no forro da mochila levada pelo homem, que foi preso em flagrante.

O estrangeiro foi encaminhado ao sistema prisional e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas com pena de até 15 anos de reclusão.