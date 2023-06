Mãe de jovem morto em operação da PM em Niterói desabafa no velório

"É um sentimento de tristeza, de muita dor", lamentou Juliana Silva, mãe de Ronald da Silva Santos, de 22 anos, momentos antes do início do velório de seu filho. Ronald morreu na última quarta-feira (7), após ficar quase um mês internado internado no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), em Niterói, na Região Metropolitana.

O sepultamento do jovem foi nesta quinta-feira (8), às 16h30 no Cemitério Maruí, no Barreto, em Niterói. No último dia 11 de maio, o jovem deu entrada na unidade depois de ser socorrido por moradores do bairro São Lourenço, também em Niterói. Ronald foi baleado em uma ação da Polícia Militar na cidade.

No hospital, ele chegou com lesões na coluna, no estômago e no diafragma causadas pelos disparos. Por conta dos ferimentos, Ronald vinha usando um dreno no pulmão e uma bolsa de colostomia. Juliana, mãe do jovem, sob forte comoção, ainda desabafou sobre o ocorrido. "Infelizmente isso aconteceu, perdi meu filho", disse.

Ronald foi baleado enquanto caminhava para um campo de futebol, onde participaria de um jogo com amigos. Na época, a Polícia Militar informou que agentes do 12º BPM (Niterói) faziam patrulhamento na Rua Silveira Mota, no bairro São Lourenço, quando foram atacados a tiros por criminosos e houve confronto. Em seguida, os militares foram informados que populares socorreram uma vítima ao Hospital Estadual Azevedo Lima.

Segundo relato de familiares, não havia nenhum confronto ou troca de tiros na região no momento em que o jovem foi atingido. O caso aconteceu por volta das 16h, quando a rua ainda estava movimentada.

Desde maio, a Polícia Militar está com um procedimento apuratório interno para esclarecer as circunstâncias do caso. Questionada, a PM respondeu que o processo está em andamento e não deu detalhes.A 76ª DP (Niterói) está investigando o caso.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas já foram ouvidas e diligências estão em andamento para esclarecer os fatos. Porém, a mãe do jovem alegou ainda não ter sido ouvida como uma das testemunhas.