Polícia prende homem com três celulares roubados na Zona Norte do Rio

Policiais do 3º BPM (Méier) prenderam, nesta quinta-feira (8), um homem com três celulares roubados no bairro Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. Segundo informações da corporação, durante patrulhamento preventivo os agentes detiveram o criminoso, que estava em uma motocicleta.

Após a revista, PMs localizaram os aparelhos eletrônicos com ele. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi levado à 25ª DP (Engenho Novo), onde as vítimas o reconheceram como sendo o autor dos roubos. O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário e está à disposição da Justiça do Rio.

Os moradores do bairro Engenho Novo já reclamam de constantes assaltos e arrastões na região. Segundo as testemunhas, os casos são registrados principalmente na Rua Condessa Belmonte e proximidades. Na manhã de segunda (5), uma vítima relatou ter o celular roubado e ainda ter sido ameaçada para desbloquear o aparelho por volta das 7h, em frente a uma escola.

O que diz a PM

Procurada, a Polícia Militar informou que não houve solicitação de reforço de policiamento neste sentido. Ainda assim, o comando do 3° BPM (Méier) iniciou um ciclo de palestras com a unidade da Patrulha Escolar do Batalhão com as escolas da região.

Em nota, a corporação disse também que atualmente o bairro do Engenho Novo recebe patrulhamento diuturnamente com viaturas, motopatrulhas e ainda recebe o apoio de policiais do Regime Adicional de Serviço (RAS).

"Cabe ressaltar que houve uma redução de 35% de roubos de rua no período acumulado de janeiro a maio, comparando com o mesmo período de 2022. A Corporação ressalta a importância de que a população colabore realizando denúncias", explicou em comunicado.