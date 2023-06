Policial penal é morto na Zona Oeste do Rio

Bruno Kilier da Conceição foi morto na Estrada do Pontal, no Recreio - Foto: Reprodução

Bruno Kilier da Conceição foi morto na Estrada do Pontal, no Recreio - Foto: Reprodução

O inspetor de Polícia Penal, Bruno Kilier da Conceição Fernandes, de 35 anos, foi morto nesta quinta-feira (8), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

Bruno, que foi chefe de serviço de segurança no presídio Elizabeth Sá Rego (Bangu 5), foi atingido na Estrada do Pontal. Ainda não se sabe a motivação do crime.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso.