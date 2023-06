Milicianos são presos com armas e coletes em 'Lei Seca'

Ao realizar as buscas no veículo, os agentes encontraram o material que foi apreendido - Foto: Reprodução

Três homens foram presos em flagrante, na madrugada desta quinta-feira (8), por porte ilegal de arma de fogo e roubo de veículo. Os suspeitos, de acordo com a polícia, integravam a maior milícia que atua na Zona Oeste do Rio. A prisão foi feita na Estrada do Magarça, em Campo Grande, durante uma blitz da Operação Lei Seca.

Ao serem parados na blitz, os passageiros se recusaram a abrir os vidros e a desembarcar do veículo. Ao realizar as buscas no veículo, os agentes encontraram o material que foi apreendido.

Com os suspeitos havia um fuzil, três pistolas, 219 munições, 12 carregadores, além de uma placa de cerâmica para colete balístico, quatro coletes, roupa de policial, um par de coturno, celulares e quase cem reais em espécie. O carro usado no momento da prisão também era produto de roubo.

Os três homens foram levados para a 43ª DP (Guaratiba), onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito e roubo de veículo.