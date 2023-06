Perseguição policial termina com suspeito morto e outro baleado em SG

Um homem morreu e um segundo foi baleado depois de entrarem em confronto com policiais militares do 7BPM (São Gonçalo), no início da noite desta quarta-feira (7), na Avenida Amaral Peixoto, altura da comunidade Nova Grécia, em Tribobó, São Gonçalo.

Os PMs foram acionados após a dupla furar uma blitz que estava sendo realizada na Avenida Amaral Peixoto. Os militares perseguiram os homens, que estavam de moto, até a entrada da Nova Grécia, quando foram atacados a tiros de dentro da favela.

Após revidarem os tiros, os policiais conseguiram controlar a situação e iniciaram as buscas pelos suspeitos. Um deles foi encontrado sem vida. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38.

O segundo suspeito também foi encontrado baleado. Contudo, este foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde segue internado sob custódia.

O caso foi registrado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).