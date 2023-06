Com informações do Disque Denúncia, polícia prende acusado de gerenciar tráfico em Volta Redonda

Um homem acusado de ser um dos gerentes do tráfico de drogas em Volta Redonda, no Sul Fluminense, foi preso, nessa quarta-feira (7) em uma ação integrada, envolvendo policiais policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA, lotados no 28º BPM (Volta Redonda), e equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC). A ação foi montada com base em informações passadas anonimamente ao Disque Denúncia (2253-1177).

As comunidades da Padre Jósimo foram os locais onde a polícia atuou, prendendo Alex Pereira de Oliveira Nascimento" vulgo Leleco, de 30 anos. A polícia tinha informações de que próximo à escola Palmares, residia o traficante "Leleco" que, diariamente, a partir das 9h, comercializava entorpecentes, e ficava armado, com mais dois comparsas. Ele seria da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Contra ele havia um Mandado de Prisão, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Nº do Mandado de Prisão: 0812286-02.2022.8.19.0066.01.0042-02, pelo crime de Tráfico Ilícito de Drogas e Condutas Afins (Art. 33, §4º da Lei 11343).

O criminoso foi encaminhado para 93ª DP (Volta Redonda), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O detento foi levado para uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.

