Homem é preso por PMs do Bope na Avenida Brasil

O homem foi preso no encontro da Rua Sargento Silva Nunes com a Avenida Brasil, na passarela 10, saída da comunidade Nova Holanda - Foto: Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (7), um homem foi preso por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), por suspeita de roubo no encontro da Rua Sargento Silva Nunes com a Avenida Brasil, na passarela 10, saída da comunidade Nova Holanda, Zona Norte do Rio.

Segundo informações do comando da unidade, os agentes estavam trafegando na via expressa quando realizaram a abordagem a dois homens em uma moto. O carona fugiu ao perceber a aproximação da equipe e o condutor foi preso. Após verificação no sistema, foi constatado que a motocicleta era roubada e foi apreendida.

A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso).