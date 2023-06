Suspeito é baleado e preso com carro roubado em Vista Alegre

Um homem foi preso, na manhã desta quarta-feira (7), com um carro roubado e uma arma, no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo. Ele acabou baleado de raspão após tentar fugir dos policiais, porém não corre risco de vida.

A prisão aconteceu enquanto agentes do 7º BPM realizavam patrulhamento na Estrada Almirante Pena Boto, durante uma operação para a prevenção de roubos de veículos. O carro em que os suspeitos estavam, um Fiat Argo branco, recebeu ordem de parada dos policiais, porém o pedido não foi obedecido e, na tentativa de fuga, o veículo se envolveu em uma colisão.

Um dos homens que estava no interior do carro teria descido com a arma em mãos ameaçando os agentes, que atiraram em sua direção, o atingindo de raspão na lateral da barriga. O outro suspeito teria fugido para uma área de mata e não foi mais localizado pelos PMs.

Com o acusado preso, foram apreendidos uma pistola 9 mm e o carro roubado, que já havia sido usado para outros furtos.

Por conta do ferimento de tiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro ao suspeito, que não corre risco de vida.