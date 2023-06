Blindado da PM é atacado por bandidos na Praça Seca

Na noite desta terça-feira (6), traficantes destruíram um blindado da Polícia Militar, na comunidade do Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tudo começou quando o blindado foi acionado para ir até a comunidade após um ataque a base avançada da PM. Ao chegar, os policiais foram surpreendidos com granadas e coquetéis-molotovs arremessados contra o veículo pelos bandidos, além de pedras e tijolos.

As bombas atingiram a parte da mangueira de combustível do Caveirão, o que fez com que o fogo se alastrasse rapidamente, tomando todo o veículo. Os bombeiros foram acionados e apagaram o incêndio.

Apenas na manhã desta quarta (7) o veículo foi retirado do local com perda total, escoltado por outros três blindados. A polícia reforçou o policiamento na região do ataque.

Nenhum dos agentes do 18º BPM que estavam dentro do Caveirão ficou ferido gravemente. Eles foram atendidos pelos bombeiros após inalarem a fumaça do incêndio.

Os criminosos fugiram pela mata e ainda não foram identificados.

Motivação

O ataque aconteceu como uma emboscada em represália à morte de Deivid Odilon Carvalho de Oliveira, conhecido como DVD do Batô. Deivid era um dos chefes do tráfico do local, e foi morto no último domingo (4) durante um confronto armado com equipes do 18º BPM.

Segundo o Governador Cláudio Castro, que se manifestou indignado com o caso pelas redes sociais, as autoridades já estão cientes de que o ataque foi uma represália à polícia, e disse que determinou ao comandante da Polícia Militar que as tropas especiais permaneçam na região para identificar os responsáveis.