Polícia prende assaltante de residências na Barra da Tijuca

Na casa dele, no Itanhangá, os policiais encontraram diversos objetos roubados - Foto: Divulgação

O integrante de uma quadrilha especializada em roubos a residências foi preso, nesta terça-feira (06), por agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). O grupo criminoso atua principalmente na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

Segundo as investigações, os suspeitos entraram nos apartamentos pela cobertura ou usando chaves falsas, renderam as vítimas e roubaram objetos de valor, principalmente jóias e dinheiro. Em alguns casos, os moradores foram surpreendidos na garagem do prédio.

De acordo com os agentes, o assaltante, de 46 anos, participou de três roubos desde que deixou a cadeia, em agosto de 2022. Em um dos crimes, ele assaltou a residência de uma idosa, de 83 anos.

O homem foi capturado na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste, após realizar um procedimento estético em uma clínica. Na casa dele, no Itanhangá, na mesma região, os policiais encontraram diversos objetos roubados.

Segundo a 42ª DP, o acusado possui quatro anotações criminais por roubos a residências.

As investigações continuam para prender demais integrantes da quadrilha e identificar outras vítimas.