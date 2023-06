Polícia busca envolvidos em assalto a joalheria em Petrópolis

Eles são os principais suspeitos de roubar uma joalheria, no dia três de maio deste ano, na Rua Paulo Barbosa, no Centro de Petrópolis - Foto: Divulgação

Policiais da 105ª DP (Petrópolis), continuam as investigações, a fim de obter informações que levem às prisões de: Klinsmani Silva de Souza, 22 anos, Carlos Eduardo Almeida dos Santos, de 25 e Luis Paulo Silveira Miranda, vulgo Graxinha, de 27, oriundo do Complexo do Alemão. Eles são os principais suspeitos de roubar uma joalheria, no dia três de maio deste ano, na Rua Paulo Barbosa, no Centro de Petrópolis.

A loja que vende joias, semijoias e relógios foi assaltada por volta de 13h. Segundo investigações, os assaltantes entraram no estabelecimento em plena luz do dia. Ainda segundo as investigações, os criminosos chegaram em uma moto que ficou estacionada em frente à loja por dez minutos, antes de entrarem no estabelecimento e um deles ficou na porta do estabelecimento. O prejuízo deste assalto gira em torno de R$ 200 mil reais.

De acordo com testemunhas, uma das atendentes da loja passou mal durante o assalto A Polícia foi acionada pelas funcionárias logo em seguida. A 105ª DP assumiu o caso, e agentes da distrital, realizam diligências constantes na região, a fim de prender os criminosos.

Carlos Eduardo Almeida dos Santos, utilizou a mesma camisa de cor azul em um roubo recente (04/03/2023) em uma joalheria no shopping Nova América.

Contra os envolvidos, consta um Mandado de Prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal de Petrópolis, pelo crime de Roubo Majorado (Artigo 157, § , 2º do CP), com pedido de Prisão Temporária. No caso de Luis Paulo e Carlos Eduardo, existem outros mandados de prisão, também pelo crime de Roubo. Os referidos envolvidos possuem diversas condenações e prisões por roubo a estabelecimento comercial, utilizando-se dos mesmo modus operandi.

Klinsmani Silva de Souza: Ocorrências Criminais – Associação Criminosa; Furto a Transeunte; Quadrilha ou Bando; Receptação; Roubo a Estabelecimento Comercial; Roubo a Transeunte.

Carlos Eduardo Almeida dos Santos: Ocorrências Criminais – Associação Criminosa; Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito; 5 Roubo a Estabelecimento Comercial.

Luis Paulo Silveira Miranda: Associação Criminosa; 8 Roubos a Estabelecimento Comercial; Roubo a Instituição Financeira; 9 furtos a transeuntes.