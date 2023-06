Operação da PF investiga fraudes bancárias de R$ 19 milhões no exterior

Nesta terça-feira (6), a Polícia Federal cumpriu 26 mandados de busca e apreensão em uma operação de fraudes bancárias milionárias feitas no exterior. A PF deflagrou os mandados em cinco estados brasileiros e teve a ajuda do Serviço Secreto dos Estados Unidos nas investigações.

De acordo com a PF, o esquema consistia em comprar criptomoedas mediante ao pagamento com cartões de crédito fraudados no "ataque", “enumeration attack”. As transações ocorriam na maior plataforma digital de negociações.

Segundo o inquérito, para realizar as fraudes, o grupo utilizava de um mecanismo de geração massiva de números e cartões. Dessa forma, conseguiam realizar as compras de maneira virtual.

Inicialmente, as investigações se deram pelo compartilhamento de informações preliminares do Serviço Secreto dos Estados Unidos, o que gerou as apurações formais da PF. As investigações estão sendo coordenadas pela Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos (DCiber), da PF.

Além das fraudes, foram identificados esquemas de lavagem de dinheiro. Neste caso, os ativos eram transferidos diversas vezes para diferentes usuários, o que iria dificultar o rastreio da origem do dinheiro. A PF estima que o valor global do golpe deve chegar a R$ 19 milhões.