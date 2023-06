Mulher fica ferida ao ser jogada de carro em ribanceira no RJ

Ao se aproximar da ribanceira, o homem se soltou do cinto e pulou do carro, deixando a vítima presa dentro do veículo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ao se aproximar da ribanceira, o homem se soltou do cinto e pulou do carro, deixando a vítima presa dentro do veículo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na tarde da última segunda-feira (5), uma mulher de 25 anos ficou ferida depois que o carro em que estava foi jogado de uma ribanceira, na localidade de Murineli, em Sumidouro, Região Serrana do Rio. O namorado da vítima foi preso por tentativa de feminicídio.

De acordo com a Polícia Civil, depois que a jovem foi socorrida, o homem se apresentou na delegacia e ficou preso. Ainda segundo a polícia, em depoimento, o homem disse que estava desconfiando que a namorada estava traindo ele. Eles estavam dentro do carro e tiveram uma briga, a vítima teria desmaiado e o homem a enforcou com o cinto de segurança.

A Polícia Civil disse, ainda, que ao se aproximar da ribanceira, o homem se soltou do cinto e pulou do carro, deixando a vítima presa dentro do veículo. O carro ficou destruído.

Um familiar da vítima disse, em entrevista ao portal g1, que a jovem estava consciente após o acidente. Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr João Pereira Martins e, depois, transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na manhã desta terça (6).

Ainda não há informação sobre o estado da saúde da vítima.