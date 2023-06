Violência 'nos trilhos' da SuperVia: Uma vítima foi chegou a ser agredida por bandidos

O assalto ocorreu enquanto as vítimas inspecionavam a via férrea - Foto: Divulgação

Bandidos voltaram a fazer novas vítimas nos trilhos da SuperVia. Nesta terça-feira (6), dois funcionários da concessionária foram rendidos e roubados por homens armados de facas entre às estações São Cristóvão e Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio. Durante a ação, um dos trabalhadores chegou a ser agredido com tapas e socos. Os criminosos levaram dinheiro, celulares e até os lanches dos operários.

Esse novo roubo acontece dias após três maquinistas da SuperVia terem sido assaltados na Estação Ferroviária de Deodoro, e de uma passageira ter sido roubada na mesma estação na segunda-feira (5).

O assalto ocorreu enquanto as vítimas inspecionavam a via férrea. O trecho é o mesmo, onde na última sexta-feira, criminosos improvisaram uma barricada na linha férrea para bloquear a passagem de um trem. Na ocasião, eles invadiram a cabine do maquinista e determinaram a abertura das portas da composição.

Em seguida, roubaram o profissional que conduzia o trem e duas passageiras. Todos ficaram sem celulares e pertences. Esse episódio de invasão a cabine não foi o único registrado pela concessionária. No dia 9 de maio, em Santíssimo, um bandido chegou a invadir uma das duas cabines de um trem, que estava em movimento, para furtar cabos.

Ele quebrou uma janela para acessar o local (oposto à cabine ocupada pelo maquinista) e furtar 155 metros de cabos. O furto aconteceu entre as estações de Santíssimo e Santa Cruz. Ele fugiu do local deixando no assoalho da composição uma faca usada para arrombar os armários onde estavam fios e cabos. De acordo com a concessionária, o furto causou prejuízo aproximado de R$ 17 mil.