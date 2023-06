Homem é assassinado a tiros após deixar academia no Recreio

Os disparos assustaram moradores e pelo menos duas mulheres se jogaram no chão para se proteger dos tiros - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Os disparos assustaram moradores e pelo menos duas mulheres se jogaram no chão para se proteger dos tiros - Foto: Reprodução/Redes Sociais

No fim da manhã desta terça-feira (6), um homem identificado como Cristiano Souza foi morto após deixar uma academia de ginástica no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. A vítima passava pela Rua Crispim Laranjeiras, quando foi atacada a tiros por homens armados. Os assassinos estavam em um carro não identificado e fugiram logo após os disparos.

Os disparos assustaram moradores e pelo menos duas mulheres se jogaram no chão para se proteger dos tiros. Pouco tempo depois do crime, uma mulher que seria esposa da vítima chegou ao local chorando: "Meu marido, gente! Por que fizeram isso com ele?", gritou ela num trecho de uma gravação que circula nas redes sociais.

Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital e policiais militares do 31ºBPM (Barra da Tijuca) foram chamados. Os agentes buscam descobrir pistas que levem até os autores do crime.