Dois corpos são encontrados em gramado na Zona Oeste

Bombeiros levaram os corpos para o IML do Centro do Rio - Foto: Reprodução

Bombeiros levaram os corpos para o IML do Centro do Rio - Foto: Reprodução

Dois corpos foram encontrados, durante a madrugada desta terça-feira (06), abandonados em um gramado na Zona Oeste do Rio. Segundo os relatos, os dois mortos, ainda não identificados, estavam nas margens da Avenida Ayrton Senna, na altura do bairro Gardênia Azul.

Relatos preliminares apontam que a dupla foi carregada dentro do porta-malas de um veículo até o terreno, onde foram abandonados por dois suspeitos. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 3h10. Uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) também foi até o local.

O local foi periciado e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) registrou a ocorrência e está apurando informações para descobrir se o caso foi uma execução e quem seriam os autores.