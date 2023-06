Polícia prende dois e fecha fábrica de falsificação de placas de veículos

Dois homens foram presos em flagrante, nesta segunda-feira (05), por policiais civis da 41ª DP (Tanque), pelo crime de adulteração de placas de veículo automotor.

Um deles foi localizado em uma gráfica, no bairro Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, fabricando placas falsificadas. Ele estava na posse de um maquinário destinado à atividade ilícita e de diversas placas falsas, que foram apreendidas.

Os agentes chegaram ao endereço através da captura do outro acusado, que conduzia uma motocicleta com placa adulterada, no Tanque. Após isso, o Setor de Inteligência realizou um cruzamento de dados e chegou ao local onde ocorria a fabricação. De acordo com as informações, as falsificações ocorriam no estabelecimento há quase um ano.

Após a realização das formalidades legais, a dupla foi encaminhada para o sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.